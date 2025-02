Quattro persone ferite a coltellate a Dublino, un uomo arrestato

agenzia

Polizia, 'non sembra essere un episodio di terrorismo'

DUBLINO, 09 FEB – Diverse persone sono state accoltellate a Dublino, dove la polizia ha arrestato un uomo. Lo riferiscono i media locali, mentre la polizia irlandese ha dichiarato che “non ci sono motivi per ritenere” che gli accoltellamenti di oggi in strada a Dublino siano un episodio di terrorismo: lo si legge sull’Irish Times. Sono almeno quattro le persone ferite nel quartiere di Stoneybatter dall’uomo che è stato poi arrestato in Manor Square da vari agenti che dalle auto gli sono saltati addosso, immobilizzandolo. L’uomo fermato “continuava a urlare di lasciarlo stare. Era terrorizzato, come se non si aspettasse di essere bloccato”, ha raccontato un testimone dell’arresto al giornale. Di lui non si sa ancora nulla. La polizia ha dichiarato che i rischi per la popolazione sono cessati.

