Quito, indagati 4 presunti mandanti dell’omicidio Villavicencio

agenzia

Tra loro anche l'ex ministro dell'Interno dell'Ecuador, Serrano

QUITO, 18 AGO – La Procura generale dell’Ecuador ha chiesto al giudice che conduce il processo per l’assassinio del candidato presidenziale Fernando Villavicencio di convocare un’udienza per imputare quattro figure di spicco della politica e degli affari ecuatoriani. Si tratta di Ronny Aleaga, ex parlamentare del partito Rivoluzione cittadina, l’imprenditore Xavier Jordán, il collaboratore di giustizia già condannato in un altro processo Daniel Salcedo e José Serrano, ex ministro di Rafael Correa attualmente detenuto in un centro migratorio degli Stati Uniti. Lo rendono noto i principali media ecuadoriani. Secondo la Procura, gli indizi raccolti — tra cui testimonianze di un testimone protetto e le dichiarazioni dello stesso Salcedo dopo un’aggressione subita in carcere — delineano una struttura criminale che avrebbe unito risorse economiche, coordinamento politico e legami con il narcotraffico. Serrano avrebbe ricevuto l’ordine dall’ex vicepresidente Jorge Glas per coordinare l’omicidio, Jordán avrebbe fornito i fondi, Aleaga sarebbe stato il responsabile operativo e Salcedo il tramite con la banda narcos dei Los Lobos. Villavicencio, noto per le sue denunce contro la corruzione e le connessioni tra politica e crimine organizzato, fu assassinato il 9 agosto 2023 a Quito, durante un comizio elettorale. Cinque sicari sono già stati condannati come autori materiali mentre ora la Procura formalizza, per la prima volta, le accuse contro i presunti autori intellettuali dell’omicidio.

