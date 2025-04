Quito, la vicepresidente accusa Noboa di ‘violare la democrazia’

agenzia

Abad, 'ha vinto usando l'apparato statale per ottenere vantaggi

QUITO, 16 APR – Dopo le elezioni presidenziali in Ecuador, in cui il presidente Daniel Noboa è stato rieletto con ampio margine lo scorso 13 aprile, la sua vicepresidente, Verónica Abad, lo ha accusato di “violare il codice democratico”, accusandolo di utilizzare l’apparato statale per ottenere un vantaggio sugli altri candidati. Lo riporta il sito di Semana. Abad, che continua a ricoprire la vicepresidenza fino all’insediamento del nuovo governo, il prossimo 24 maggio, ha detto di temere ancora per la sua vita, timore provocato dalle numerose dispute pubbliche con il presidente, aggiungendo di sperare che Noboa “abbia imparato ad ascoltare e possa mantenere le sue promesse perché i problemi non sono scomparsi: affrontiamo ancora un’insicurezza altissima, un’economia in difficoltà e una povertà generalizzata”. Come hanno annunciato gli osservatori inviati dall’Organizzazione degli Stati Americani, nonostante ci sia stato “squilibrio” e “condizioni di inequità” tra i candidati, anche Abad ha assicurato che non ci sono stati indizi di frode.

