Rackete all’ANSA, ‘in Ue per il clima, non da icona migranti’

'Un caso che io sia diventata famosa per i salvataggi in mare'

BERLINO, 07 MAG – “In Europa mi candido per occuparmi di ambiente, io sono una ecologista. È stato solo un caso che sia diventata famosa per il mio aiuto nel salvataggio dei migranti. E non mi identifico in questa figura simbolica nata nei media dopo la vicenda dell’arresto in Italia, credo che non corrisponda alla verità”. In un’intervista all’ANSA, Carola Rackete parla del suo futuro impegno in Europa, dove si candida come co-capolista della Linke tedesca (sinistra). “Tante persone sono state arrestate negli anni, occupandosi di salvataggio in mare. E io nella mia vita non mi sono occupata di questo per più di sei mesi. Mentre per anni ho lavorato per l’ambiente, nella zona polare. E su questo tema vorrei dare il mio contributo in Europa con la mia candidatura”, spiega.

