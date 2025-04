Raduni a Londra, Parigi e Berlino contro le politiche di Trump

agenzia

In centinaia nelle capitali europee urlano: 'Basta all'odio'

ROMA, 05 APR – Centinaia di persone hanno protestato oggi nelle principali città europee contro le politiche di Donald Trump ed il suo consigliere Elon Musk, dopo l’annuncio sui dazi e le pesanti ricadute nei mercati finanziari mondiali nei giorni scorsi. A Berlino, protestando di fronte a uno showroom Tesla, i dimostranti hanno esposto cartelli che invitavano gli americani residenti in Germania a protestare per “porre fine al caos” in patria. Nella capitale tedesca di Francoforte, la manifestazione “Hands Off!” è stata organizzata da Democrats Abroad, l’organizzazione ufficiale del Partito Democratico per i cittadini statunitensi residenti all’estero. Centinaia di manifestanti sono scesi in strada anche nel centro di Londra, radunandosi a Trafalgar Square dove hanno portato in piazza striscioni con alcuni slogan tra cui “No all’odio Maga” (l’acronimo (Make America great again) e “Scaricate Trump”. A Parigi, circa 200 persone, per lo più americane, si sono ritrovate a Place de la République. Alcuni hanno tenuto discorsi per denunciare il presidente americano, mentre altri hanno sventolato striscioni che inneggiavano al rispetto dello “stato di diritto”, alla “democrazia e alla libertà” e “contro il fascismo”. C’è anche chi ha cantato e suonato la canzone di Bob Dylan Masters of War. Proteste contro Trump e Musk si sono tenute anche in altre città europee, tra cui Lisbona.

