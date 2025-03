Raid di Kiev su Mosca con i droni, 3 morti: «E’ l’attacco più massiccio». Il Cremlino: «Colloqui a rischio»

LA GUERRA

Un attacco con droni è stato lanciato nella notte sulla Russia in generale e su Mosca in particolare. Le forze armate russe hanno comunicato che sette velivoli senza pilota sono stati abbattuti dalla contraerea sopra il quartiere urbano di Ramenskoye. Per sicurezza sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti Zhukovsky e Domodedovo.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sostiene che la contraerea russa abbia abbattuto 74 droni in «avvicinamento» alla capitale russa. «L’attacco più massiccio dei droni nemici a Mosca è stato respinto», ha dichiarato l’alleato di Putin secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax.