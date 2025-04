Raid Israele su Libano, ucciso dirigente Hamas con 2 figli

agenzia

In un quartiere residenziale di Sidone, colpiti da un drone

BEIRUT, 04 APR – Un membro di spicco di Hamas oltre a suo figlio e sua figlia sono stati uccisi in un attacco israeliano all’alba nella città di Sidone, nel sud del Libano, riferisce una fonte palestinese all’Afp. L’attacco ha preso di mira l’appartamento in cui alloggiavano l’uomo e i suoi due figli adulti, ha detto la fonte, che ha chiesto l’anonimato. L’agenzia di stampa ufficiale Ana ha riferito di tre morti in un attacco “ostile” con un drone che ha preso di mira un’area residenziale della città, nonostante il cessate il fuoco in vigore tra Libano e Israele. Secondo il quotidiano libanese L’Orient-Le Jour, il dirigente di Hamas ucciso è Hassan Farhat, noto col nome di battaglia di Abu Yasser. Foto diffuse sui media mostrano un appartamento al quarto piano di un edificio distrutto e in fiamme, con danni estesi anche agli edifici vicini, a botteghe e automobili parcheggiate in un quartiere densamente popolato di Sidone. Secondo il corrispondente dell’Afp, l’attacco ha scatenato il terrore nella grande città del Libano meridionale, lontana dal confine con Israele. Il 17 febbraio scorso, un comandante di un’unità militare di Hamas è stato ucciso in un attacco israeliano contro un’auto a Sidone, dove si trova il più grande campo profughi palestinese del Libano. Il primo aprile Israele ha compiuto un raid nella periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, uccidendo un leader del gruppo filo-iraniano. Un altro attacco ha preso di mira la stessa area il 28 marzo, per la prima volta da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore il 27 novembre.

