Raid israeliani in Libano: «100 morti e oltre 400 feriti». Centinaia di famiglie in fuga dal Paese

MEDIO ORIENTE

I caccia israeliani hanno condotto questa mattina un massiccio attacco aereo contro postazioni Hezbollah nel sud del Libano e nella Bekaa. L’IDF annuncia di aver lanciato attacchi “diffusi” contro obiettivi di Hezbollah in Libano.L’IDF ha colpito più di 150 obiettivi di Hezbollah in Libano utilizzando decinedi caccia provenienti da diverse squadriglie dell’aeronautica militare. I raid – afferma l’esercito – sono stati lanciati dopo che l’Idf ha individuato preparativi di Hezbollah per condurre massicci attacchi missilistici contro Israele.

l ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 100 persone sono state uccise e più di 400 ferite, tra cui bambini, donne e medici, negli attacchi israeliani che hanno preso di mira i siti di Hezbollah nel Libano meridionale. In precedenza oggi l’IDF ha avvertito i civili di prendere le distanze dai siti utilizzati dal gruppo terroristico Hezbollah per immagazzinare armi.