Rapper Lil Nas X incriminato per aver aggredito poliziotti

agenzia

Lo avevano fermato mentre passeggiava nudo a Los Angeles

WASHINGTON, 25 AGO – Il rapper americano Lil Nas X è stato accusato di quattro reati gravi dopo aver aggredito la polizia che lo aveva fermato mentre passeggiava di notte comppletamente nudo a Los Angeles la scorsa settimana. L’autore di ‘Old Town Road’ è stato arrestato dopo essersi spogliato su una delle principali strade della città. Un video circolato sui social lo mostrava in stivali da cowboy e biancheria intima bianca mentre paseggiava nella zona di Studio City. Ma un altro filmato pubblicato da Tmz mostrava il cantante – il cui vero nome è Montero Hill – completamente nudo. Il rapper è comparso in tribunale ieri e si è dichiarato non colpevole di tre capi d’accusa per aggressione contro un agente e di un capo d’accusa per resistenza a pubblico ufficiale. La sua cauzione è stata fissata a 75.000 dollari e gli è stato ordinato di tornare in tribunale il 15 settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA