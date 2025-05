Raro pipistrello è stato identificato a Singapore

agenzia

Specie in via di estinzione presente nel sud est asiatico

SINGAPORE, 02 MAG – A Singapore è stato identificato un raro pipistrello, una specie in via di estinzione presente in India, Myanmar, Thailandia, Malesia, Sumatra, Borneo e Giava. Il suo colore è stato descritto come una pelliccia lunga, soffice, di tonalità marrone-giallastro pallido fino al marrone-grigiastro. La foglia nasale è giallastra, arrotondata e a forma di ferro di cavallo nella parte anteriore. L’ultimo avvistamento documentato a Singapore risale al 2023.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA