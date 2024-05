agenzia

PARIGI, 21 MAG – Il presidente del Rassemblement National (Rn) in pole position in Francia per le elezioni europee di giugno, Jordan Bardella, ha “preso la decisione di non sedere” più con i tedeschi dell’Afd al Parlamento europeo: è quanto riferito all’agenzia France Presse dal suo direttore della campagna elettorale, Alexandre Loubet, confermando una informazione del giornale Libération.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA