++ Razzi cadono nel cortile della casa di Netanyahu a Cesarea ++

agenzia

La sicurezza: 'Pericolosa escalation'. Premier non era sul posto

TEL AVIV, 16 NOV – Due razzi sono atterrati nel cortile della residenza del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Cesarea. La polizia e lo Shin Bet (sicurezza interna) affermano che “il grave incidente segna una pericolosa escalation”. Netanyahu e la sua famiglia non erano in casa in quel momento. Nelle scorse settimane un drone lanciato dal Libano. aveva colpito una facciata della stessa abitazione, provocando diversi danni. Anche in quella occasione il premier non era presente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA