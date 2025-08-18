Rdc, almeno 52 civili uccisi dai ribelli delle Fda

agenzia

Nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo

(ANSA-AFP) – GOMA, 18 AGO – Almeno 52 civili sono stati uccisi in attacchi dei ribelli delle Forze Democratiche Alleate (Fda) nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Lo ha fatto sapere la Missione delle Nazioni Unite nella Rdc (Monusco). Questi attacchi hanno preso di mira diversi villaggi nella provincia orientale del Nord Kivu tra il 9 e il 16 agosto e il bilancio delle vittime “potrebbe aumentare”, ha aggiunto. Le Forze Democratiche Alleate, avevano già massacrato più di 40 persone a fine luglio in una chiesa nella vicina provincia dell’Ituri. (ANSA-AFP).

