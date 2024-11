Re Carlo compie 76 anni, per lui giornata di impegni pubblici

agenzia

In visita a banche del cibo dopo uno dei periodi più difficili

LONDRA, 14 NOV – E’ un compleanno di lavoro, dedicato agli impegni pubblici, quello di oggi per re Carlo III, che compie 76 anni dopo uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dalla doppia diagnosi di cancro nella famiglia reale per lo stesso sovrano e per la nuora, la principessa Kate, e dalla loro successiva ripresa. Carlo va infatti in visita a due centri per la distribuzione del cibo in eccedenza a Londra e nel Merseyside (nella zona di Liverpool), che riforniscono banche alimentari, scuole e comunità all’interno del Coronation Food Project da lui patrocinato. Si tratta di una giornata che non prevede particolari celebrazioni – tranne il saluto cerimoniale delle salve di cannone – trattandosi del compleanno anagrafico nella tradizione monarchica britannica: le feste ufficiali vengono destinate a una data diversa per un genetliaco simbolico di regola in giugno. Ieri invece il sovrano ha vissuto una serata all’insegna del glamour, partecipando alla première del Gladiatore 2 nella capitale, senza la regina Camilla, che ha ripreso parzialmente gli impegni pubblici dopo una infezione toracica. “Penso di essere in via di guarigione, ma queste cose richiedono sempre un po’ di tempo”, aveva detto la consorte del sovrano martedì in occasione della cerimonia di premiazione del Booker Prize, il riconoscimento letterario più prestigioso del Regno Unito riservato agli scrittori in lingua inglese di tutto il mondo. Di recente era stato l’erede al trono, il principe William, a definire l’anno ormai agli sgoccioli come “orribile” nella storia recente della Royal Family. Proprio da lui e dalla moglie Kate sono arrivati gli auguri a Carlo questa mattina tramite un tweet pubblicato sul loro profilo di X con tanto di foto del sovrano scattata nel suo recente tour in Australia e nelle Isole Samoa in cui viene ritratto con gli occhiali da sole e una corona di fiori al collo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA