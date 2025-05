Re Carlo è più ricco, scala la classifica dei paperoni in Gb

agenzia

Per la Rich List del Sunday Times calo record dei miliardari

LONDRA, 16 MAG – Re Carlo III ha scalato nell’ultimo anno la classifica del Sunday Times sui 350 paperoni della Gran Bretagna, salendo di ben 20 posizioni fino a occupare il 238° posto, grazie a un aumento del suo patrimonio personale di 30 milioni di sterline, arrivato così a un totale di 640 milioni di pound, circa 760 milioni di euro. In questo modo ha raggiunto l’ex premier conservatore Rishi Sunak e la moglie Akshata Murty, ereditiera miliardaria, businesswoman e figlia di uno dei magnati più ricchi dell’India. Come sottolinea la Bbc, il sovrano ha un patrimonio quasi doppio a quello della regina Elisabetta, stimato in 370 milioni di sterline nel 2022, anno della sua morte. Non arrivano buone notizie però per le sorti economiche del Regno Unito se si considera che l’edizione di quest’anno della Rich List ha fatto emergere un calo record dei miliardari, passati da 165 a 156, da quando esiste la classifica del domenicale. “Sempre meno super-ricchi del mondo vengono a vivere nel Regno Unito”, ha detto il responsabile della classifica Robert Watts, che nelle interviste con alcuni paperoni ha raccolto molte critiche alla gestione del governo laburista di Keir Starmer, in particolare per i massicci aumenti di tasse introdotti dalla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves insieme alle restrizioni sui privilegi fiscali residui dei cosiddetti non-dom (i residenti nel Paese che dichiarano di avere un domicilio permanente all’estero). Al primo posto della classifica c’è ancora una volta il magnate britannico di origine indiana Gopi Hinduja con un patrimonio però sceso da 37,2 agli attuali 35,3 miliardi di sterline. Al secondo posto salgono dal terzo i fratelli David e Simon Reuben, finanzieri londinesi di radici familiari indo-iracheno-ebraiche con 26,8 miliardi di pound. Mentre scende di una posizione, al terzo posto, sir Len Blavatnik con 25,7 miliardi di sterline, magnate dei due mondi d’origini sovietiche alquanto lontane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA