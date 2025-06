Re Carlo in carrozza a parata ma tornano incognite su malattia

agenzia

Circola interpretazione imprecisa di frase giornalista Telegraph

LONDRA, 13 GIU – Re Carlo III è il protagonista domani alla tradizionale parata a Londra di Trooping the Colour, l’evento clou della celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 76enne sovrano britannico, e come accaduto l’anno scorso sarà in testa al corteo nel cuore della capitale a bordo di una carrozza e non a cavallo. Questa decisione è stata confermata sia alla luce dell’età del monarca sia perché sta proseguendo il percorso terapeutico coperto da riserbo per il tumore di natura imprecisata che gli era stato diagnosticato all’inizio del 2024. Decisione che però è arrivata mentre su alcuni media sono tornate a far capolino le incognite sulla sua malattia, alimentate fra l’altro dalla cattiva interpretazione di una frase di una giornalista di punta del Telegraph ed esperta di reali, Camilla Tominey. “Si dice ora che potrebbe morire ‘con’ il cancro, ma non ‘di’ cancro dopo un rigoroso programma di cure”, aveva scritto Tominey, ipotizzando un tipo di tumore per il sovrano rispetto al quale i medici preferiscono una terapia di mantenimento a un tentativo di debellarlo del tutto con trattamenti più aggressivi. La giornalista aveva comunque riportato delle voci in un articolo in cui sottolineava invece le buone condizioni di salute di Carlo III, ben rappresentate dai preparativi avviati per i festeggiamenti del suo 80° compleanno e dai suoi tanti impegni pubblici portati a termine di recente. Ma alcuni media hanno invece male interpretato l’articolo, arrivando a dire che il cancro del sovrano è incurabile, mentre non ci sarebbe al momento alcuna indicazione di uno scenario del genere.

