Re Carlo riceve Trump con un picchetto d’onore record

I militari schierati al castello di Windsor in alta uniforme

Di Redazione |

LONDRA, 17 SET – Re Carlo ha ricevuto il presidente americano Donald Trump al castello di Windsor con un picchetto d’onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero. Lo riportano i media britannici, sottolineando il trattamento e la scenografia riservati al presidente in visita di Stato, con la guardia reale schierata in alta uniforme.

