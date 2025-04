Reali del Belgio completano Cammino Santiago 8 anni dopo inizio

agenzia

Assieme ai figli, hanno condiviso pellegrinaggio sui social

MADRID, 17 APR – Philippe e Mathilde del Belgio, assieme ai tre figli Emmanuel, Gabriel ed Eleonore, hanno terminato il Cammino di Santiago, dopo aver concluso l’ultimo tratto del pellegrinaggio a tappe annuali, cominciato nel 2017 durante le vacanze pasquali, e dopo essere giunti alla Cattedrale di Santiago di Compostela. A darne notizia è stata la stessa famiglia reale belga in un video e in un post pubblicati sul profilo Instagram, che li litrae nella Plaza del Obraidoiro di Santiago di Compostela. Da otto anni i monarchi hanno preso l’abitudine “come migliaia di persone” di percorrere una parte degli itinerari del pellegrinaggio durante la Settimana Santa, riuscendo a passare inosservati fra gli altri camminanti. Il loro cammino era partito da Sarria, in provincia di Lugo, e l’arrivo con i figli è coinciso ieri con il 17esimo compleanno di Eleonore, mentre la principessa Elisabeth, erede al trono, non ha preso parte all’esperienza. La crescente popolarità del Cammino di Santiago è riflessa nelle cifre record, battute negli ultimi anni, con 446.039 pellegrini registrati nel 2023, che hanno superato i 438.307 camminanti del 2022, secondo i dati dell’Ufficio del Turismo di Galizia. Un record superato nonostante lo scorso anno non fosse un anno santo giacobeo, che sono in genere quelli di maggiore affluenza, si segnala.

