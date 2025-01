Reali, l’annuncio di Kate sulle sue condizioni di salute

Gran Bretagna

Ad un anno dal cancro che l'ha colpita, la principessa posta un aggiornamento del suo stato in occasione di una visita nell'ospedale di cui è stata paziente

La principessa Kate è «in remissione» dal cancro. Lo ha annunciato lei stessa, sulla base delle indicazioni dei medici, a margine di una visita odierna nell’ospedale di Londra in cui nei mesi scorsi è statasottoposta a una pesante chemioterapia.

“Volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l’ultimo anno”, posta la principessa del Galles, moglie di William d’Inghilterra, che lo scorso anno annunciò, dopo qualche mese dalla diagnosi, di essere stata colpita da un tumore (non è stato finora specificato in quale parte del corpo).

“Il mio grazie di cuore va a tutti coloro che hanno camminato tranquillamente accanto a me e William mentre abbiamo navigato su tutto. Non potevamo chiedere di più. Le cure e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio tempo come paziente sono stati eccezionali.

Nel mio nuovo ruolo di Joint Patron del Royal Marsden, la mia speranza è che sostenendo la ricerca innovativa e l’eccellenza clinica, oltre a promuovere il benessere dei pazienti e della famiglia, potremmo salvare molte altre vite e trasformare l’esperienza di tutti coloro che sono colpiti dal cancro.