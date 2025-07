Record di americani in viaggio per il fine settimana 4 luglio

agenzia

Oltre 72 milioni secondo Aaa ma incombe minaccia maltempo

NEW YORK, 30 GIU – Un numero record di americani si metterà in viaggio per il fine settimana festivo del 4 luglio, giorno in cui negli Stati Uniti si celebra il giorno dell’indipendenza. Secondo Aaa (equivalente Aci in Usa), 72,2 milioni di persone si sposteranno, 1,7 milioni in più rispetto all’anno scorso e sette milioni in più rispetto al 2019. Quasi 62 milioni (+2,2%) si sposteranno in auto mentre circa 6 milioni useranno l’aereo (+1,4%), il resto tra autobus, treno oppure in andrà in crociera. Le destinazioni più gettonate saranno Las Vegas, New York, Miami, Orlando, Los Angeles, Seattle e Cancun. Tuttavia il rischio di maltempo potrebbe causare disagi, sono infatti previsti temporali in particolare lungo la parte orientale del paese e la stessa giornata del 4 luglio potrebbe essere sotto la pioggia per milioni di americani. Le condizioni meteo avverse rischiano di compromettere il rientro di coloro che si metteranno in aereo.

