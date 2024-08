Record di impopolarità per l’ex presidente argentino Fernandez

agenzia

Sondaggio Poliarquia, la sua immagine negativa tocca i 92 punti

BUENOS AIRES, 27 AGO – L’ex presidente argentino, Alberto Fernandez, al centro di un’inchiesta per presunta corruzione e un’altra per maltrattamenti alla sua ex compagna, Fabiola Yanez – con 92 punti – ha battuto il record per immagine negativa. Lo rivela l’ultimo rapporto della società di consulenze, Poliarquía. Un caso di impopolarità senza precedenti, secondo il direttore della società di consulenza, Alejandro Catterberg, riporta il Clarin. Al contrario, l’indice di gradimento positivo raggiunge solo 2 punti. Il resto del campione intervistato non sa rispondere o preferisce non parlare della questione.

