Record prezzi camere albergo a Ny, media di 417 dollari a notte

In aumento i turisti italiani, oltre 21% in più rispetto al 2023

NEW YORK, 25 NOV – Una notte in una camera d’albergo di New York costa in media 417 dollari, una cifra record secondo quanto riferisce il New York Times citando l’agenzia di analisi dati CoStar in riferimento al mese di settembre. I numeri non promettono bene per i turisti con l’avvicinarsi del periodo festivo. Già da ora, un albergo di fascia alta è un salasso da quasi duemila dollari a notte, un hotel di fascia media a Times Square costa invece all’incirca 500 dollari. I prezzi degli alberghi a New York hanno cominciato a salire una volta superato il periodo pandemia, spinti anche dall’incremento dei flussi turistici. Ma, secondo New York City Tourism + Conventions, l’ente turistico della città, i costi per una camera d’albergo non stanno scoraggiando i visitatori: si stima che entro la fine dell’anno le presenze arriveranno a 65 milioni, avvicinandosi ai 66,6 milioni del 2019. Entro il 2025 è atteso invece un record di 68 milioni di visitatori. In aumento anche il numero di turisti italiani. Secondo dati forniti all’ANSA da New York City Tourism + Conventions, il 2024 si chiuderà con una presenza di 706 mila italiani, nel 2023 erano 582 mila. Si è quindi registrato un aumento del 21,3% ed entro il 2025 si ritornerà ai livelli pre Covid. Sempre in riferimento al 2023, gli italiani hanno speso quasi 900 milioni di dollari a New York, con una media di 1500 dollari a persona.

