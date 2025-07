Regolamento sanitario Oms, l’Italia rifiuta emendamento sulle pandemie e si allinea agli Usa

Il caso

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di rigettare le norme sulla lotta alle pandemie adottate nel 2024. Una posizione sposata dal ministro della Salute italiano Schillaci

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di rigettare le norme sulla lotta alle pandemie adottate nel 2024 dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sostenendo che violano la sovranità statunitense. Gli emendamenti del 2024 al Regolamento sanitario internazionale introducevano il concetto di “urgenza pandemica” e prevedevano “maggiore solidarietà ed equità” all’interno dell’Oms.

E l’Italia si allinea: Con una lettera del 18 luglio al direttore generale Oms, Tedros Ghebreyesus, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha comunicato il rifiuto dell’Italia degli emendamenti 2024 al Regolamento Sanitario Internazionale, adottati alla 77/a Assemblea Mondiale della Sanità. L’Italia si allinea così alla posizione Usa. Gli emendamenti vanno nella direzione di un quadro giuridicamente vincolante per rispondere alle emergenze di salute pubblica. «Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento sanitariointernazionale (2005), per mezzo di questa lettera le notifico il rifiuto di parte italiana di tutti gli emendamenti adottati», si legge.

«Le scrivo – si legge nella lettera inviata dal ministro Schillaci al direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus – con riferimento alla sua comunicazione del 19 settembre 2024 sugli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2025) adottati dalla 77/ma Assemblea mondiale della sanità con la risoluzione n.WHA77.17. Come indicato dal comma 3 dell’articolo 55 e dal comma 2 dell’articolo 59 del Regolamento sanitario internazionale (2005), tali emendamenti entreranno in vigore a 12 mesi dalla sopra citata comunicazione, ovvero il 19 settembre 2025, eccetto per quelle Parti che avranno notificato al direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità la loro decisione di rifiutare o di formulare delle riserve nei confronti dei citati emendamenti». Pertanto, si legge, «ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento sanitario internazionale (2005), per mezzo di questa lettera le notifico il rifiuto di parte italiana di tutti gli emendamenti adottati dalla 77/ma Assemblea mondiale della sanità con la risoluzione WHA77.17».Alla a 77ª Assemblea Mondiale della Sanità, che si è svolta dal 27 maggio al 1 giugno 2024 a Ginevra, i Paesi membri hanno adottato emendamenti al Regolamento sanitario internazionale, un quadro giuridicamente vincolante per rispondere alle emergenze di salute pubblica, per introdurre il concetto di «emergenza pandemica» e «maggiore solidarietà ed equità». L’amministrazione Trump ha rifiutato gli emendamenti sottolineando che i cambiamenti rischiano di interferire in modo «ingiustificato” con il diritto sovrano nazionale di elaborare politiche sanitarie.