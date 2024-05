Renew, ‘il patto tra liberali e Wilders è inaccettabile’

agenzia

Hayer convoca riunione il 10 giugno: 'Noi all'opposto del Pvv'

BRUXELLES, 16 MAG – La presidente del gruppo Renew, la macroniana Valerie Hayer, ha dichiarato la sua “totale disapprovazione e inquietudine sull’evoluzione delle discussione per la formazione del governo in Olanda” che vedrebbe in coalizione i liberali con il leader dell’estrema destra Geert Wilders. “Il partito Pvv è all’opposto di ciò che noi difendiamo in fatto di economia, stato di diritto, valori, clima, Europa. Il compromesso con l’estrema destra non è accettabile”, ha sottolineato Hayer, convocando per il 10 giugno, giorno dopo il voto, una riunione di tutti i partiti che formano il gruppo all’Eurocamera.

