Riad a Putin, ‘sostegno a ogni iniziativa per fine guerra’

Telefonata tra Bin Salman ed il presidente russo

RIAD, 14 MAR – Il sovrano de facto dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha detto al presidente russo Vladimir Putin che il regno sostiene “tutte le iniziative” per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo rende noto in una dichiarazione ufficiale il ministero degli Esteri saudita, dopo che i colloqui Usa-Ucraina a Gedda hanno proposto un cessate il fuoco di 30 giorni. Mohammed bin Salman, nel corso di una telefonata con Putin, ha ribadito “l’impegno dell’Arabia Saudita a facilitare il dialogo e sostenere tutte le iniziative volte a raggiungere una risoluzione politica” , ha precisato il ministero degli Esteri.

