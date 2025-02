Riapre a Ny lo storico Waldorf Astoria, camere e appartamenti

agenzia

Chiuso dal 2017 per ristrutturazione, riapre in primavera

WASHINGTON, 04 FEB – Un decennio dopo l’acquisto da parte di una società cinese e dopo la chiusura del 2017 per una ristrutturazione con tanto di conversione parziale in appartamenti, il celebre hotel newyorchese Waldorf Astoria ha i primi nuovi residenti. Con le sue porte in stile art-deco, l’albergo su Park Avenue che aprì i battenti nel 1931 e che ha ospitato ospiti illustri – dai presidenti americani, ai Windsor fino al gruppo musicale The Who – ora conta 375 appartamenti sopra i piani dedicati agli ospiti di passaggio. Dal diciannovesimo piano in su, i cosiddetti ‘condo’ spaziano da monolocali, a appartamenti a quattro stanze da letto fino ad attici con terrazze sulla città. Il prezzo di partenza è di 1,875 milioni di dollari. Da quando sono iniziate a dicembre, le vendite di unità abitative hanno raggiunto i 7 milioni di dollari, riferisce Bloomberg. I residenti potranno godere di servizi che includono un centro benessere da quasi tre mila metri quadrati, una piscina da 25 metri e una collezione d’arte curata dal collezionista svizzero Simon de Pury . L’hotel di lusso, con stanze a partire da 1.500 dollari per notte, riaprirà in primavera. Sulla base di un accordo centenario, continuerà a esser gestito da Hilton, la catena americana di hotel che nel 2015 aveva venduto il Waldorf Astoria per 1,95 miliardi di dollari ad Anbang Insurance Group. A causa di problemi finanziari, nel 2018 il gruppo cinese di assicurazioni fu praticamente commissariato dal governo di Pechino, che creò Daja Insurance Group per ospitare gran parte delle sue attività.

