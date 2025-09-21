La crisi a Gaza
Riconoscimento Palestina, il ministro degli Esteri israeliano: «Non promuove la pace, destabilizza»
Hamas: «Una vittoria per i diritti dei palestinesi e la giustizia della nostra causa»
Il ministero degli Esteri israeliano, Israel Katz, condanna ufficialmente la dichiarazione “unilaterale” di riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di alcuni paesi occidentali. «Israele respinge categoricamente la dichiarazione unilaterale di riconoscimento di uno Stato palestinese fatta dal Regno Unito e da altri paesi», ha affermato il ministero. «Questa dichiarazione non promuove la pace. Al contrario, destabilizza ulteriormente la regione e mina le possibilità di raggiungere una soluzione pacifica in futuro», si legge in una nota.
Ad Afp l’alto funzionario di Hamas Mahmud Mardawi ha invece dichiarato che il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Gran Bretagna, Canada e Australia «rappresenta una vittoria per i diritti dei palestinesi e la giustizia della nostra causa, e inviano un messaggio chiaro: non importa quanto l’occupazione si spinga oltre nei suoi crimini, non potrà mai cancellare i nostri diritti nazionali».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA