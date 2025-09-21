Riconoscimento Palestina, il ministro degli Esteri israeliano: «Non promuove la pace, destabilizza»

La crisi a Gaza

Hamas: «Una vittoria per i diritti dei palestinesi e la giustizia della nostra causa»

Il ministero degli Esteri israeliano, Israel Katz, condanna ufficialmente la dichiarazione “unilaterale” di riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di alcuni paesi occidentali. «Israele respinge categoricamente la dichiarazione unilaterale di riconoscimento di uno Stato palestinese fatta dal Regno Unito e da altri paesi», ha affermato il ministero. «Questa dichiarazione non promuove la pace. Al contrario, destabilizza ulteriormente la regione e mina le possibilità di raggiungere una soluzione pacifica in futuro», si legge in una nota.