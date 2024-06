Ricoverato d’urgenza il nuovo premier di Haiti, Conille

agenzia

Per problemi respiratori. Le sue condizioni sono stabili

PORT AU PRINCE, 09 GIU – Il nuovo primo ministro di Haiti, Garry Conille, è stato ricoverato d’urgenza dopo aver sofferto di problemi respiratori, secondo il quotidiano locale Le Nouvelliste. L’ufficio di Conille ha precisato in un comunicato che il premier accusava lievi sintomi di disagio “dopo una settimana di attività intense”. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli, a parte precisare che Conille è in condizioni stabili e che ha espresso la sua gratitudine a coloro che lo hanno visitato e gli hanno augurato una pronta guarigione. Conille ha prestato giuramento come premier di Haiti pochi giorni fa, dopo settimane di negoziati, su indicazione del Consiglio presidenziale di transizione. La nomina di un capo di governo era attesa da tempo, ma ha subito ritardi a causa di dissidi interni al Consiglio. Quest’ultimo è stato creato ad aprile dopo le dimissioni, a marzo, del premier Ariel Henry, a causa della recrudescenza della violenza da parte delle bande criminali nel Paese. Le gang alla fine di febbraio hanno lanciato attacchi coordinati nella capitale per rovesciare Henry, gettando il Paese nel caos.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA