‘Rifiuta accesso a Musk, manager Usaid messo in congedo’

agenzia

Il miliardario: 'è un'organizzazione criminale, è ora che muoia'

WASHINGTON, 02 FEB – Il funzionario della sicurezza di Usaid è stato messo in congedo amministrativo dopo aver rifiutato di concedere agli emissari di Elon Musk l’accesso ai sistemi interni. Lo rivelano tre funzionari al New York Times. John Voorhees è l’ultimo alto funzionario dell’agenzia ad essere stato allontanato dopo la sospensione la settimana scorsa di circa 60 manager. Anche il suo vice è stato messo in congedo, ha detto un funzionario americano. Musk ha accusato l’Agenzia di essere “un’organizzazione criminale. E’ ora che muoia”.

