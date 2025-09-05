Rimpasto Starmer, Lammy è il nuovo vicepremier Gb

agenzia

Cooper lo sostituisce agli Esteri, lascia gli Interni a Mahmood

LONDRA, 05 SET – Rimpasto radicale nel governo laburista di Keir Starmer: il primo ministro ha nominato nuovo vicepremier e ministro della Giustizia David Lammy, che lascia la guida degli Esteri a Yvette Cooper, a sua volta sostituita come titolare degli Interni e responsabile della politica sull’immigrazione da Shabana Mahmood finora ministra della Giustizia.

