‘Rinviata conferenza Onu sui 2 Stati dopo raid di Israele’

Lo hanno riferito due fonti diplomatiche al National

NEW YORK, 13 GIU – La conferenza delle Nazioni Unite co-presieduta da Francia e Arabia Saudita in programma dal 17 al 20 giugno a New York, volta a promuovere una soluzione a due Stati tra Israele e Palestina, è stata rinviata a seguito dell’attacco militare di Israele all’Iran. Lo hanno detto due fonti diplomatiche al National. Nei giorni scorsi l’amministrazione Trump aveva scoraggiato i governi di tutto il mondo dal partecipare all’iniziativa, minacciando conseguenze.

