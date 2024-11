agenzia

Giudice non ha deciso se andare avanti o annullare

NEW YORK, 19 NOV – La sentenza sul caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels da parte di Donald Trump è stata rinviata mentre il giudice valuta come gestire il caso in seguito al risultato delle elezioni. Juan Merchant non ha infatti ancora stabilito se mandare avanti il caso oppure annullarlo.

