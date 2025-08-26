Rinviato per maltempo il decimo test della Starship di Musk

agenzia

Lo stop quando mancavano 40 secondi al lancio

ROMA, 26 AGO – Nuovo rinvio, questa volta per maltempo, per il decimo test della Starship, il veicolo della SpaceX di Elon Musk destinato alle future missioni verso Luna e Marte. All’indomani del primo rinvio di 24 ore dovuto a un problema tecnico al sistema di terra, il conto alla rovescia è stato fermato anche oggi quando mancavano 40 secondi al lancio, a causa della formazione di nubi troppo vicne a Starbase, il sito di lancio di SpaceX vicino a a Boca Chica (Texas). Inizialmente previsto alle 1,30 italiane del 26 agosto, l’orario del test era stato inizialmente spostato alle 1,44 e poi alle 11,59 italiane.

