Rio scelta per il volo sperimentale del drone per le consegne

agenzia

Compagnia cinese EHang ha chiesto l'autorizzazione in Brasile

RIO DE JANEIRO, 26 GIU – La società cinese EHang ha scelto la città brasiliana di Rio de Janeiro per effettuare i test del suo drone con pilota automatico da utilizzare per consegne a domicilio, l’EH216-S. La compagnia ha presentato la sua richiesta all’Agenzia nazionale per l’aviazione civile (Anac). Secondo l’Anac se la richiesta di volo sperimentale venisse approvata, l’operazione non consentirà il trasporto di persone, il sorvolo di aree abitate, né lo sfruttamento commerciale del veicolo. Quello del drone cinese è stato uno dei 6 progetti di innovazione tecnologica selezionati da Sandbox.Rio, un’iniziativa del dipartimento per lo Sviluppo Economico, l’Innovazione e la Semplificazione del municipio di Rio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA