Riparte progetto TotalEnergies per estrazione Gnl in Mozambico

agenzia

Dopo la sospensione del 2021 a seguito di attacchi jihadisti

CAPE TOWN, 11 LUG – La realizzazione del progetto di TotalEnergies per l’estrazione di gas naturale liquefatto (Gnl) del valore di 20 miliardi di dollari, interrotta nel 2021 a seguito di violenti attacchi jihadisti nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico, riprenderà dopo quattro anni di sospensione. Il colosso petrolifero francese spera di riavviare il progetto a breve, e l’amministratore delegato Patrick Pouyanné è atteso nella capitale Maputo entro luglio, secondo una fonte vicina all’azienda citata dall’Afp. Spetterà agli azionisti di Total, che detiene il 26,5% del progetto, revocare la clausola di forza maggiore invocata dopo un attacco nel 2021, ma Pouyanné ha detto di sperare di avviare la produzione nel 2029. La scoperta nel 2010 di vasti giacimenti di gas naturale offshore nella provincia settentrionale di Cabo Delgado potrebbe rendere il Mozambico, un Paese dove oltre il 70% della popolazione vive in povertà, un attore di punta nel mercato globale del Gnl. Le prime esportazioni di Gnl iniziarono nel 2022, dall’impianto offshore Coral Sul gestito da Eni, che dispone di un quarto della capacità produttiva del sito di TotalEnergies. Un terzo progetto, con una capacità maggiore, guidato dal colosso statunitense ExxonMobil, dovrebbe ricevere la decisione finale di investimento il prossimo anno — l’ultima fase prima dell’attuazione — secondo quanto dichiarato dal presidente del Mozambico. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la crescita economica del Mozambico dovrebbe “accelerare bruscamente per raggiungere il 10% nel 2028 e nel 2029, quando il primo progetto onshore inizierà la produzione”, rispetto al 2,5% stimato per il 2025. La Banca Africana di Sviluppo ha stimato nel 2018 che le riserve mozambicane superano i 5.000 miliardi di metri cubi di gas — sufficienti a rifornire Regno Unito, Francia, Germania e Italia per quasi 20 anni.

