Riprendono voli a Dubai dopo allagamento dovuto a piogge record

agenzia

Previsti ulteriori ritardi per le operazioni di pulizia

ROMA, 18 APR – L’aeroporto Internazionale di Dubai ha annunciato di aver riavviato i voli in arrivo al Terminal 1 dopo l’interruzione dei servizi causate dalle piogge record che hanno colpito gli Emirati. Tuttavia, i funzionari hanno comunque precisato che sono previsti ulteriori ritardi dovuti al rallentamento delle operazioni di pulizia. Numerosi voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi ieri a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno allagato la pista dell’aeroporto e hanno portato all’interruzione delle operazioni per 25 minuti. I passeggeri sono stati invitati a non recarsi all’aeroporto se non “assolutamente necessario” a causa delle strade circostanti bloccate e allagate. “Abbiamo ripreso i voli in arrivo delle compagnie aeree che operano dal Terminal 1”, si legge in una nota delle autorità aeroportuali, scrive il quotidiano emiratino The National. “I voli continuano a subire ritardi e interruzioni, quindi vi invitiamo a recarvi al Terminal 1 solo se avete una prenotazione confermata. Vi invitiamo a contattare la vostra compagnia aerea per avere informazioni aggiornate sullo stato del vostro volo”, aggiunge. Al Terminal 1 operano più di 50 compagnie aeree internazionali e ha la capacità di ospitare fino a 20 milioni di passeggeri all’anno

