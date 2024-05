agenzia

Fonte a Times of Israel: 'Azione ma più contenuta'

TEL AVIV, 26 MAG – Con la ripresa dei negoziati sul rilascio degli ostaggi e la pressione dopo la decisione dell’Aja, Israele sta modificando la sua operazione a Rafah. Lo ha detto una fonte israeliana a Times of Israel. L’Idf – ha spiegato – continuerà ad operare ma lo farà per ora in modo relativamente contenuto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA