Ritrovato il corpo di un alpinista scomparso da 22 anni in Perù

agenzia

Travolto da una valanga, è stato mummificato sotto il ghiaccio

LIMA, 09 LUG – Il corpo di un alpinista americano di 59 anni, scomparso 22 anni fa mentre scalava una montagna alta più di 6.700 metri in Perù, è stato ritrovato mummificato: lo ha riferito la polizia locale. William Stampfl, di origine slovena, fu dato per disperso nel giugno del 2002 quando una valanga di neve lo seppellì nel picco di Huascarán, che con i suoi 6.757 metri è la montagna più alta del Perù. “Dopo un’intensa ricerca, hanno localizzato il corpo mummificato e disidratato a Huascarán”, hanno scritto le forze dell’ordine sui social. La scoperta è stata possibile a causa dello scioglimento dei ghiacciai, che hanno esposto il cadavere all’aria aperta. Stampfl indossava la tuta da arrampicata, l’imbracatura e gli scarponi, tutti ben conservati, come mostrato le immagini rilasciate dalle autorità. I soccorritori lo hanno identificato grazie al passaporto americano rinvenuto tra i suoi vestiti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA