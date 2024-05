Robert Fico in coma farmacologico: e spunta il video della sparatoria

Il caso

Dopo l'attentato operazione di cinque ore per il premier slovacco

Le condizioni del premier Robert Fico dopo l’intervento chirurgico si sono stabilizzate ma sono ancora gravi: lo ha annunciato il ministro della Difesa Robert Kalinak, come riporta l’agenzia Tasr. «Durante la notte scorsa i medici» dell’ospedale Roosvelt a Banska Bystrica «sono riusciti a stabilizzare lo stato del paziente. Oggi intraprenderanno altri passi per il suo recupero», ha detto Kalinak in dichiarazioni rilanciate dall’emittente televisiva slovacca Ta3. Fico è stato operato per cinque ore, ora si trova in un reparto di terapia intensiva.