Robot ignora i comandi di Scholz alla fiera di Hannover

Ma dopo un po' esegue. Manager Siemens: 'E' come in politica'

BERLINO, 22 APR – Il giro inaugurale alla fiera industriale di Hannover è stato per Olaf Scholz un’occasione per sottolineare quanto l’economia tedesca sia innovativa, soprattutto in ambiti futuristici come l’intelligenza artificiale, uno dei principali temi dell’evento. Ma quando il cancelliere tedesco è stato chiamato a fare da testimonial, l’interazione con un robot non è andata come previsto. Lo segnala il sito del settimanale tedesco Der Spiegel precisando che allo stand di Siemens, uno dei maggiori gruppi gruppi industriali tedeschi, Scholz doveva far accelerare un braccio robotico tramite comandi vocali. “Possiamo aumentare la velocità? Più veloce. Ancora più veloce”, ha incitato Scholz. Inizialmente però non succedeva nulla e solo dopo diversi tentativi il comando è stato eseguito. Un componente del consiglio di amministrazione di Siemens, Cedrik Neike, ha alleviato l’imbarazzo con un paragone ad hoc: “È come in politica. Ci vuole un po’ più di tempo affinché funzioni; ma quando funziona, funziona bene”.

