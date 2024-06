Rod Stewart fischiato a concerto in Germania per sostegno a Kiev

agenzia

Ai live a Copenaghen e a Amsterdam invece era stato ben accolto

BERLINO, 16 GIU – La pop star britannica Rod Stewart è stata fischiata durante un concerto in Germania mentre mostrava sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Lo hanno riferito oggi i media tedeschi. Il cantante ha reso omaggio all’Ucraina introducendo la canzone “Rhythm of My Heart” durante il suo concerto tutto esaurito a Lipsia venerdì, secondo il notiziario Tag 24. Indossando i colori della bandiera ucraina, il cantante ha dedicato la canzone al popolo e all’esercito ucraino prima di lanciare un insulto profano contro il presidente russo Vladimir Putin. Ma mentre cantava la canzone e le immagini della guerra e della bandiera ucraina come anche del presidente Volodymyr Zelensky venivano mostrate sullo schermo dietro di lui, il pubblico ha risposto con un coro di forti fischi. Il cantante di “Maggie May” ha già espresso il suo sostegno all’Ucraina e, secondo quanto riferito, ha affittato una casa per i rifugiati ucraini in Gran Bretagna. Secondo i media tedeschi, il suo sostegno all’Ucraina era stato ben accolto nei precedenti concerti a Copenaghen e Amsterdam.

