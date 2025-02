Rogo negli studi Globo a Rio, colpiti i set delle soap opera

agenzia

Tre feriti tra i vigili del fuoco intervenuti sul posto

RIO DE JANEIRO, 19 FEB – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito gli studi della Tv Globo a Curicica, nella zona ovest di Rio de Janeiro, dove vengono prodotte alcune delle principali ‘telenovelas’ (soap opera) del Paese. L’incidente ha causato tre feriti tra i pompieri intervenuti sul posto. Tredici veicoli e circa 50 vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero e di droni, hanno lavorato per combattere le fiamme che hanno distrutto parte del set cinematografico dell’antico Projac, una sorta di Cinecittà carioca. Globo (il più grande gruppo brasiliano operante nel settore dei media) ha riferito che “le cause del rogo sono già in fase di accertamento” e che “l’impatto sulla pianificazione delle prossime soap opera sarà valutato dai team artistici e di produzione”. Anche nel 2022 un altro incendio colpì gli studi della rete televisiva distruggendo il set della soap ‘Todas as Flores’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA