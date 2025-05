Romania, Simion al seggio con Georgescu,’per la democrazia’

agenzia

Il candidato dell'ultradestra è favorito delle presidenziali

BUCAREST, 04 MAG – George Simion, il candidato dell’ultradestra favorito alle presidenziali di oggi in Romania, si è presentato al seggio elettorale con Calin Georgescu, vincitore a sopresa del primo turno della scorsa consultazione in novembre, poi annullata dalla Corte costituzionale. “Ho votato con Calin Georgescu. Siamo qui con una sola missione, il ripristino dell’ordine costituzionale, il ripristino della democrazia”, ha detto Simion. “Non ho altro obiettivo che il primo posto per il popolo romeno, che voglio servire. Siamo qui con un solo desiderio, fare giustizia per la Romania”, ha aggiunto Simion, leader del partito di estrema destra Aur.

