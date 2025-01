Royal Family, i 43 di Kate che sanno di rinascita: la dedica di William è il più bel regalo

Compleanni

La principessa torna a sorridere dopo la battaglia contro il cancro affrontata lo scorso anno. Il marito la celebra sui social con un post carico di amore

E’ serena e sorridente Kate nella foto pubblicata sugli account social di Kensington Palace per celebrare il suo 43esimo compleanno, il primo della rinascita dopo il periodo «più duro della sua vita», come lei stessa ha definito i mesi segnati dalla diagnosi di cancro seguita da una lunga chemioterapia la cui fine è stata annunciata a settembre in un video con parole toccanti sul ritorno alla luce una volta superato l’inferno della malattia. E non poteva che essere il suo consorte, l’erede al trono William, ad accompagnare con una dedica lo scatto d’autore, realizzato in bianco e nero da Matt Porteous a Windsor l’estate scorsa, mostrando il suo amore e al contempo riconoscendo il grande coraggio della principessa, definita «la più incredibile delle mogli e delle madri». E ancora: «La forza che hai mostrato nell’ultimo anno è stata eccezionale. George, Charlotte, Louis e io siamo tanto fieri di te. Buon compleanno, Catherine, noi ti amiamo. W.».

Un post apprezzato da tantissimi tra fan e sudditi, che hanno contribuito mandando i loro auguri, come anche quello parallelo pubblicato da Buckingham Palace a nome di re Carlo e della regina Camilla, con «buon compleanno» e un’altra immagine della principessa, scattata invece il giorno di Natale a Sandringham, nel Norfolk, dove i Windsor come da tradizione hanno trascorso le festività nella tenuta reale sulla costa inglese. William e Kate sono rimasti nella loro dimora di campagna fino a qualche giorno fa, per poi tornare ad Adelaide Cottage, residenza abituale vicina al castello di Windsor. Proprio lì hanno trascorso questa giornata così importante quanto all’insegna di una routine quotidiana riconquistata, con la scuola per i figli a cui sono seguiti i festeggiamenti tutti all’interno della famiglia e senza eventi pubblici.