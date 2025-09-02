Rubio a Barrot, opposizione Usa a riconoscimento Palestina

agenzia

'Una mossa che premierebbe Hamas'

WASHINGTON, 02 SET – Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato oggi con il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot e “ha espresso la ferma opposizione degli Stati Uniti a qualsiasi riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese, una mossa che premierebbe Hamas per il 7 ottobre e ostacolerebbe gli sforzi per riportare a casa tutti gli ostaggi”. Lo riferisce il dipartimento di stato americano.

