Rubio a Tajani, ‘Italia-Usa solida e duratura partnership’

agenzia

'Impegno comune per affrontare sfide globali'

LA MALBAIE (QUEBEC), 14 MAR – Nell’incontro bilaterale con Antonio Tajani, il Segretario di Stato Usa Marco Rubio “ha sottolineato l’importanza della solida e duratura partnership tra Stati Uniti e Italia”. Lo si legge in una nota del Dipartimento di Stato. Rubio e Tajani “hanno discusso della necessità di aumentare la condivisione degli oneri tra tutti gli alleati della Nato e porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Hanno ribadito il loro impegno comune ad affrontare una serie di sfide globali, tra cui l’equilibrio delle relazioni commerciali, la lotta all’autoritarismo in Venezuela e la stabilizzazione della situazione in Medio Oriente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA