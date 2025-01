Rubio, ‘Cuba senza dubbio merita di stare nella lista nera’

agenzia

'Trump non è vincolato agli accordi dell'ultimo minuto di Biden'

L’AVANA, 16 GEN – Cuba merita “senza ombra di dubbio” di stare nella lista nera dei Paesi sponsor del terrorismo: lo ha detto il senatore repubblicano della Florida, Marco Rubio, probabile segretario di Stato nell’imminente governo di Donald Trump. Durante la sua udienza al Senato, Rubio, di origini cubane. ha sottolineato che la nuova amministrazione Trump, che entrerà in carica lunedì, “non è tenuta a rispettare gli accordi dell’ultimo minuto di Joe Biden”. In tal senso, il senatore ha citato il sostegno di Cuba a gruppi terroristici come la guerriglia colombiana Farc, i legami dell’isola con l’Iran, l’esistenza di “stazioni di spionaggio di due Paesi” sul suo territorio e le relazioni “amichevoli” del governo cubano con Hamas e Hezbollah. “Non ho dubbi che (Cuba) soddisfi tutti i requisiti per essere uno Stato sponsor del terrorismo”, ha concluso.

