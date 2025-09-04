Rubio in Ecuador annuncia aiuti a governo Noboa contro i narcos

agenzia

Fondi per quasi 20 milioni. Ipotesi base militare nel Paese

QUITO, 04 SET – Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha annunciato una batteria di aiuti all’Ecuador sulla lotta alla criminalità organizzata e ha inserito due gruppi criminali che operano nel Paese nella lista delle “organizzazioni terroristiche”. Lo ha annunciato al termine di un incontro a Quito con il presidente Daniel Noboa, affermando che l’amministrazione del presidente Trump “sta combattendo la criminalità organizzata come mai prima d’ora”. “Questo è solo l’inizio di ciò che possiamo fare insieme”, ha affermato il funzionario di Trump aggiungendo inoltre che gli Stati Uniti prendono in considerazione anche l’installazione di una base militare nel Paese sudamericano. Un’iniziativa, quest’ultima, che ha il favore di Noboa ma che dovrà essere approvata attraverso un referendum. Gli aiuti Usa includono oltre 13 milioni di dollari in finanziamenti per le forze di sicurezza mentre altri 6 milioni di dollari verranno destinati all’acquisto di droni per la Marina militare ecuadoriana. Parallelamente Rubio ha annunciato la designazione delle gang ‘Los Choneros’ e ‘Los Lobos’ come organizzazioni terroristiche straniere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA