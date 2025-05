Rubio, minaccia sanzioni può spingere Mosca a non parlare

agenzia

'Per noi ha valore poter interloquire con loro'

NEW YORK, 20 MAG – Minacciare la Russia con ulteriori sanzioni potrebbe spingere Mosca a non parlare di una potenziale fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il segretario di stato Marco Rubio. Donald Trump “crede che se si inizia a minacciare sanzioni i russi smetteranno” di dialogare, ha spiegato Rubio mettendo in evidenza che “c’è un valore nel fatto che noi possiamo parlare con loro e portarli al tavolo delle trattative”.

