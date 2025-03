Rubio, per Trump ‘prima la pace poi le garanzie per l’Ucraina’

agenzia

'Il presidente non è interessato a un breve cessate il fuoco'

ROMA, 01 MAR – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ritiene possibile discutere di garanzie di sicurezza per l’Ucraina finché non si raggiunge un accordo di pace. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio intervistato dalla Cnn. “Perché dovrei parlare di garanzie di sicurezza per l’Ucraina? Lasciatemi prima ottenere un accordo di pace”. Questa, secondo Rubio, la posizione di Trump. “Ciò non significa – prosegue, riferendo, il capo della diplomazia Usa – che le garanzie non possano essere stipulate come parte di quella negoziazione, ma è necessario avere un accordo. Quale pace c’è da garantire se prima non si ha un accordo di pace?”. Affinché il conflitto finisca è innanzitutto necessario chiarire i requisiti di entrambe le parti, ha osservato Rubio. “Di cosa hanno bisogno i russi? Di cosa hanno bisogno di vedere per smettere di combattere? Di cosa hanno bisogno gli ucraini per smettere di combattere? E poi, una volta che hai tutto questo a disposizione, puoi decidere il passo successivo e cosa dobbiamo fare per assicurarci che ciò non accada mai più, che non accada tra due anni, tre anni, cinque anni”, ha affermato Rubio. “Non credo – ha detto ancora il segretario di Stato Usa – che il presidente Trump sia interessato a un cessate il fuoco di un anno. Non credo che sia interessato a un cessate il fuoco di sei mesi. Vuole che questa la guerra finisca”.

